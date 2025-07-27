Концерт с группой «На-на», индийский фрегат и награды бойцам. Как Петербург 27 июля проведет День ВМФ

Будут ли парад и салют?
Нет, Главного военно-морского парада на День ВМФ в 2025 году не будет. Вечернего салюта — тоже. Организаторы мероприятия — Министерство обороны и Главкомат ВМФ — официальных комментариев по этому поводу не давали, но, по данным «Фонтанки», в программу внесли существенные изменения в целях безопасности.
Что тогда можно будет посмотреть в Петербурге?
Петербуржцы и гости города смогут увидеть действующие военные корабли — фрегат военно-морского флота Индии Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный». Они пришвартованы на набережной Лейтенанта Шмидта.
Также в акватории Невы находится исторический, воссозданный парусник «Полтава». Это современная копия первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в Петербурге при Петре I в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве.
Благовещенский, Троицкий и Дворцовый мосты украсили флажками. Это не символы дальних стран, а флаги Военно-морского свода сигналов. Всего их 59. Комбинируя флаги, можно передавать сообщения. Подробнее об их значениях можно почитать здесь.
Вечером включится особая подсветка мостов и зажгутся факелы Ростральных колонн, напомнили в пресс-службе Комитета по энергетике. В триколор облачатся мост Бетанкура, Дворцовый и Троицкий мосты.
Также включится праздничная подсветка Лахта Центра. Комплекс будет окрашен в синий и белый цвета с 22:00 27 июля до 05:00 28 июля.
Где будут основные мероприятия?
Основные праздничные события 27 июля пройдут в Кронштадте. Программу откроет торжественный подъем флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы. Церемония пройдет на пирсе «Восточная Усть-Рогатка» в 9:00.
С 9:30 до 10:00 в Петровском парке на Якорной площади состоится возложение цветов к памятникам Петру I, адмиралу Федору Ушакову и адмиралу Степану Макарову.
В 10:00 пройдет праздничная воскресная литургия в Кронштадтском Морском соборе. Ранее сюда привезли мощи адмирала Ушакова, икону апостола Андрея Первозванного из главного храма Вооруженных сил России, а также десницу апостола Андрея из Богоявленского кафедрального собора Москвы. В честь этого в соборе 25 июля прошел молебен.
Тогда же в храме вручили военным морякам памятные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга». Их продолжат вручать и 27 июля с 11:00.
Будет ли концерт и семейные развлечения?
Да, им тоже нашлось место в программе. С 11:30 до 14:00 детей и взрослых ждут на семейный праздник в парк «Патриот». После этого начнется концерт. Он продлится до 16:30. На Якорной площади выступят военный оркестр ВМФ, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, певец Григорий Чернецов, певица Азиза и группу «На-На».
Параллельно, с 15:00 до 18:00, отдельная концертная программа запланирована на территории «Острова Фортов», а с 16:30 до 17:30 в «Патриоте» пройдет военно-патриотический фестиваль «Штурм Кёнигсберга». Там же праздник продолжится часовым концертом группы «Северная Пальмира».
Завершит торжество в Кронштадте рок-опера «Юнона и Авось» на Якорной площади. Старт представления намечен на 19:30.
Организаторы предупреждают, что в программе и графике мероприятий могут быть изменения, и предлагают следить за новостями в официальной группе администрации Кронштадтского района.
Где ограничат и перекроют движение?
Полный список ограничений представил Комитет по транспорту. Найти их все можно здесь. Они касаются только маломерных судов и гидроциклов, но стоит учитывать, что возможны и внезапные перекрытия дорог.
Обычно Главный парад ВМФ принимает президент России Владимир Путин. Кремль обещал своевременно проинформировать о графике главы государства и мероприятиях, которые он посетит на День ВМФ.