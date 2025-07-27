Концерт с группой «На-на», индийский фрегат и награды бойцам. Как Петербург 27 июля проведет День ВМФ

Нет, Главного военно-морского парада на День ВМФ в 2025 году не будет. Вечернего салюта — тоже. Организаторы мероприятия — Министерство обороны и Главкомат ВМФ — официальных комментариев по этому поводу не давали, но, по данным «Фонтанки», в программу внесли существенные изменения в целях безопасности.