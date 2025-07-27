Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

В момент грозы не следует оставлять открытыми окна. Считалось, что через них могут влететь темные силы. Нельзя приносить домой найденные на улице деньги. Подобное могло спровоцировать бедность. Запрещено стоять против ветра, а также идти ему на встречу. Предки верили, что ветер может выдуть удачу.