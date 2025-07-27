Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

Православная церковь 27 июля вспоминает святого Акилу. В народе отмечают Акилов день. Но есть еще одно название — Дозоры. Оно связано с тем, что лето идет на спад и, как правило, устанавливается дождливая погода.
Что нельзя делать 27 июля.
В момент грозы не следует оставлять открытыми окна. Считалось, что через них могут влететь темные силы. Нельзя приносить домой найденные на улице деньги. Подобное могло спровоцировать бедность. Запрещено стоять против ветра, а также идти ему на встречу. Предки верили, что ветер может выдуть удачу.
Что можно делать 27 июля.
По традиции, в названный день выходили на так называемые дозоры. Они следили за урожаем по причине дождливой погоды.
Согласно приметам, чайки, которые плавают на воде, предвещают хорошую погоду. В том случае, если идет дождь, то такой погода окажется на протяжении семи дней.
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