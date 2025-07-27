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Россиянки проиграли француженкам в финале ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по шпаге уступила в финале командного первенства чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия).

Женская сборная России по шпаге уступила в финале командного первенства чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). В решающем поединке россиянки проиграли команде Франции. Встреча завершилась со счётом 32:41.

Ранее состоялся матч за бронзу женского командного турнира мирового первенства — 2025 в Тбилиси. Сборная Южной Кореи одержала верх над Италией — 37:31.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России впервые с 2019 года представлена на турнире полным составом.