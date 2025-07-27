Календарь на 27 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

27 июля в России празднуют День военно-морского флота — в ряде городов пройдут торжественные мероприятия. Также в этот день поздравляют с профессиональным праздником сотрудников МФЦ. В мире отмечают день рождения гамбургера, а в приморских российских городах, детских лагерях и домах отдыха устраивают представления в честь Дня Нептуна. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 27 июля.
* ~День Военно-морского флота России~
В России праздник в честь флота имеет давние традиции и уходит историей в глубь веков. Его предложил отмечать Петр I в честь Гангутской победы в 1714 году.
Император распорядился ежегодно 27 июля устраивать торжественные богослужения, фейерверки и масштабные морские парады. В XIX веке появилась традиция шествия морских кораблей, расцвеченных флагами. После Октябрьской революции парады не проводились, но в 1939 году эта традиция вернулась. Она прерывалась только в годы Великой Отечественной войны.
День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В праздник чествуют всех, кто охраняет морские рубежи страны, служит в береговых войсках флота и на флотских предприятиях. Поздравления также принимают ветераны-моряки.
Праздник начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. В местах базирования Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии проходят военно-морские парады и спортивные праздники. Но в этом году из соображений безопасности главный морской парад в Санкт-Петербурге отменен.
* ~День работника МФЦ в России~
27 июля 2010 года в России вышел закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который упростил бюрократические процедуры, связанные с получением справок, оформлением документов и взаимодействием граждан и чиновников. Этот день стал считаться профессиональным праздником работников МФЦ.
Идея появления многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна», родилась еще в 2000-х, а первый центр «Мои документы» появился в 2011 году. Сначала через центры можно было получить налоговые, миграционные и пенсионные документы, но за время существования МФЦ список услуг значительно расширился.
* ~День памяти Михаила Лермонтова~
Выдающийся поэт и писатель Михаил Лермонтов был убит на дуэли 27 июля 1841 года. В этот день в память о поэте по всей России проходят фестивали, конкурсы и акции, где читают стихи и поэмы Лермонтова, обсуждают его влияние на российскую литературу. Традиционно мероприятия организуют в доме-музее Лермонтова в Москве, а также в Пятигорске, где поэт провел последние месяцы жизни.
* ~День Нептуна~
27 июля в России отмечают еще один морской праздник, он связан с почитанием древнего бога морей Нептуна и основан на моряцких традициях. Издавна в День Нептуна моряки, впервые пересекающие экватор, проходили обряд посвящения. Богу морей докладывали о новичке, затем матроса брили и нарекали новым именем. После этого он полз через мешок без дна, где его измазывали мазутом и сажей. Члены экипажа ставили печать на теле моряка и бросали его в бассейн. Затем новичок получал «документ» о пересечении экватора, заверенный капитаном судна.
В День Нептуна по всей России устраивают праздники, обычно они проходят на пляжах. Главное — облить водой как можно больше людей. В детских загородных лагерях, на базах отдыха особенно любят этот праздник.
* ~День рождения гамбургера~
Считается, что 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг из Нью-Хейвена продал первый закрытый бутерброд с мясной котлетой и овощами внутри. Эту дату стали считать днем рождения гамбургера, а Лессинга — изобретателем «булочки с котлетой». По другой версии, блюдо придумали в Гамбурге, отсюда и его название.
Широкую известность гамбургер получил в 1904 году, хотя американцы в то время не слишком активно раскупали новинку, предпочитая хот-доги и пиццу. В 1930-х Уолтер Андерсон в Канзасе добавил бутерброд в меню своих закусочных. А за распространение гамбургеров в заведениях следует благодарить создателей McDonald’s, которые в конце 1940-х включили их в свое меню.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 июля в других странах.
* День памяти жертв войны — Вьетнам. 27 июля вьетнамцы вспоминают события войны 1957−1975 годов. Она началась на юге и продолжилась на севере страны. В ходе вооруженного конфликта погибли сотни тысяч жителей. В наше время в памятный день вьетнамцы прибирают и благоустраивают кладбища с захоронениями павших героев, а семьям погибших дарят подарки.
* День победы в Отечественной освободительной войне — КНДР. Война на Корейском полуострове в 1950—1953 годах стала одной из самых разрушительных, в ней погибли около трех миллионов человек. Тогда Северная Корея вторглась в Южную после столкновений на границе. Боевые действия закончились соглашением о перемирии 27 июля 1953 года. Однако мирный договор не был подписан, а конфликт между двумя республиками продолжается до сих пор. В этот день в Северной Корее проходит военный парад, концерты и праздничные фейерверки.
* День сони — Финляндия. Праздник основан на легенде о семи христианах, которые спасались от гонений римского императора. Они укрылись в пещере и проспали 200 лет. С тех пор всем, кто долго спит, финны прочат ту же участь. В этот день было принято выбирать соню года: его личность не раскрывали, а рано утром «героя» накрывали одеялом и бросали в Финский залив. После обряда жители шли на центральную площадь, где проходили ярмарки и представления.
* День крем-брюле — США. В честь любимого десерта в США придумали целый праздник. Рецепт крем-брюле описал французский повар Франсуа Массиало в 1691 году. Десерт из заварного крема под жженым сахаром готовили и в Европе, но широкую популярность крем-брюле получил в Штатах. Считается, что президент Томас Джефферсон особенно любил этот десерт и угощал гостей в Белом доме. А в 1980-х нью-йоркский фешенебельный ресторан La Cirque начал его готовить и тем самым ввел в моду.
Религиозные праздники 27 июля.
* День память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Соборами называли масштабные собрания духовенства. На них выносились важные определения, правила в области христианской веры, церковного благочестия. Вселенские соборы проходили с IV по VIII века в кризисные моменты церковной истории, например, в периоды борьбы с ересью. На первых двух Вселенских соборах было сформулировано учение о Святой Троице, начиная со второго Собора — учение о Богочеловеке Иисусе Христе. Принятые на Соборах постановления записывались в Книгу Канонов и принимались церковью в качестве учения.
Благодаря святым отцам Вселенских Соборов церковь обрела основные догматы, необходимые каждому христианину для спасения и достижения вечной жизни.
* День памяти преподобного Стефана Махрищского.
Стефан Махрищский был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. Он принял постриг в Киево-Печерском монастыре и жил в воздержании в лесном урочище Махрище во Владимирской области. Там он основал обитель в честь Святой Троицы.
Однажды к Стефану пришел Сергий Радонежский и рассказал, что хочет уединиться в безмолвии. Тот отправил с ним ученика Симона, который знал пустынные места. Позже святой Стефан и сам покинул монастырь, перебрался на реку Авнежу и основал Троицкую Авнежскую пустынь недалеко от Вологды.
Стефан умер в глубокой старости, приняв схиму. Его мощи хранятся в Стефано-Махрищском женском монастыре.
Народные праздники и приметы 27 июля.
* День Акилы (Дозоры).
Праздник назвали в честь Акилы, ученика апостола Павла. На Руси в этот день старались угодить духу, который жил в поле. Считалось, что для хорошего урожая в будущем году необходимо задобрить его заранее. Поэтому крестьяне оставляли горшочек каши у последней полосы жатвы, а на саму полосу клали пучок ржи.
Дозорами этот праздник стали называть потому, что в этот период было принято приглядывать за полями: нести «дозор». На посевы могли обрушиться ливни и ураган. По преданиям, в воздушных вихрях скрывалась нечистая сила. Если такой ветер попадет в поле, его старались выгнать.
Крестьяне боялись молний, ведь от их ударов погибали люди, возникали пожары. Со временем распространилось мнение, что молния реже всего попадает в тополь и орешник. Поэтому многие стремились посадить их около дома.
После обильных дождей начинали расти грибы. Молодежь отправляли за ними в лес. Хозяйки пекли с грибами пироги и делали заготовки.
* Приметы.
Солнце греет весь день — к теплой осени.
Идти против ветра нельзя — выдует всю удачу.
Во сне на 27 июля можно увидеть своего врага.
Если провести Акилу в лесу, природа даст целебную силу.
Какие исторические события произошли 27 июля.
* 1586 год — мореплаватель Уолтер Рэли завез в Британию табак.
Дни рождения и юбилеи 27 июля.
* В 1824 году родился Александр Дюма-сын — французский писатель и драматург, написавший «Даму с камелиями».
Кто отмечает день рождения.
* 66 лет исполняется Александру Велединскому — режиссеру и сценаристу, который снял сериал «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».