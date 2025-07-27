Календарь на 27 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День сони — Финляндия. Праздник основан на легенде о семи христианах, которые спасались от гонений римского императора. Они укрылись в пещере и проспали 200 лет. С тех пор всем, кто долго спит, финны прочат ту же участь. В этот день было принято выбирать соню года: его личность не раскрывали, а рано утром «героя» накрывали одеялом и бросали в Финский залив. После обряда жители шли на центральную площадь, где проходили ярмарки и представления.