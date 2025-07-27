В Армении намерены демонтировать памятник героям ВОВ

Власти города Артик в Армении планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил депутат парламента республики от оппозиционной партии «Армения» Мгер Мелконян.
— В Артике под угрозой находится памятник погибшим в ВОВ. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни городское руководство тайно готовится к его демонтажу, — рассказал он.
По его словам, это делается без общественных обсуждений, уведомления горожан и каких-либо правовых оснований.
— Это системная атака на историческую память, армяно-российские союзнические отношения, символы победы наших соотечественников, — заявил парламентарий.
Мелконян подчеркнул, что памятник принадлежит народу, представляя собой символ его победы, сопротивления и достоинства, передает РИА Новости.
Армения скорее выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, чем разморозит свое участие, заявил 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян.