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В Армении намерены демонтировать памятник героям ВОВ

Власти города Артик в Армении планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил депутат парламента республики от оппозиционной партии «Армения» Мгер Мелконян.

Власти города Артик в Армении планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил депутат парламента республики от оппозиционной партии «Армения» Мгер Мелконян.

— В Артике под угрозой находится памятник погибшим в ВОВ. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни городское руководство тайно готовится к его демонтажу, — рассказал он.

По его словам, это делается без общественных обсуждений, уведомления горожан и каких-либо правовых оснований.

— Это системная атака на историческую память, армяно-российские союзнические отношения, символы победы наших соотечественников, — заявил парламентарий.

Мелконян подчеркнул, что памятник принадлежит народу, представляя собой символ его победы, сопротивления и достоинства, передает РИА Новости.

Армения скорее выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, чем разморозит свое участие, заявил 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян.

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