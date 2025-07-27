День гамбургера и День прогулки с домашним растением: какие праздники отмечают в России и мире 27 июля

День гамбургера отмечается 27 июля, так как в эту дату в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. Отметить этот день можно, посетив любимую сеть фастфуда или попробовав изготовить это блюда самостоятельно. Можно также почитать в интернете интересные факты о гамбургере.