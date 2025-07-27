День гамбургера и День прогулки с домашним растением: какие праздники отмечают в России и мире 27 июля

27 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День гамбургера, День прогулки с домашним растением и День пяти случайных встреч.
День гамбургера.
День гамбургера отмечается 27 июля, так как в эту дату в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. Отметить этот день можно, посетив любимую сеть фастфуда или попробовав изготовить это блюда самостоятельно. Можно также почитать в интернете интересные факты о гамбургере.
День прогулки с домашним растением.
День прогулки с домашним растением придумали актер Томас Рой и его жена Рут. Владельцам домашней растительности они предлагают взять собой горшок с растением и отправиться на прогулку, чтобы цветкам «не было скучно» в неизменной домашней обстановке.
День пяти случайных встреч.
В День пяти случайных встреч нужно попробовать заговорить с пятью незнакомыми людьми. Праздник посвящен тому, как случайные встречи могут изменить наш день или настроение, а иногда даже и всю жизнь.