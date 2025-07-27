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Народный календарь. Почему нельзя смотреть на зарницу 30 июля

30 июля православная церковь чтит память двух святых — Маргариты (Марины) Антиохийской и Лазаря Галисийского.

30 июля православная церковь чтит память двух святых — Маргариты (Марины) Антиохийской и Лазаря Галисийского.

В этот день крестьянам стоило задумываться о грядущих холодах. На Марину с Лазарем пристально следили за погодой — считалось, что осень будет такой же, каким выдастся 30 июля и три дня после него. При этом категорически нельзя было смотреть на зарницу. Считалось, что это приведет к порче урожая.

На Руси была легенда о морской царевне Марине, которая однажды сбежала из покоев своего отца, Морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами.

Приметы погоды:

Гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.

Зарницы утром — большой урожай орехов будет.

Белые облака при дожде — погода переменится.

Ящериц не видно — предчувствуют дождь.

Чайки сидят на воде — будет солнечно.

Именины отмечают: Вероника, Марина, Лазарь, Маргарита, Леонид.