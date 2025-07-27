Народный календарь. Почему нельзя смотреть на зарницу 30 июля

В этот день крестьянам стоило задумываться о грядущих холодах. На Марину с Лазарем пристально следили за погодой — считалось, что осень будет такой же, каким выдастся 30 июля и три дня после него. При этом категорически нельзя было смотреть на зарницу. Считалось, что это приведет к порче урожая.