Народный календарь. Почему нельзя смотреть на зарницу 30 июля

30 июля православная церковь чтит память двух святых — Маргариты (Марины) Антиохийской и Лазаря Галисийского.
В этот день крестьянам стоило задумываться о грядущих холодах. На Марину с Лазарем пристально следили за погодой — считалось, что осень будет такой же, каким выдастся 30 июля и три дня после него. При этом категорически нельзя было смотреть на зарницу. Считалось, что это приведет к порче урожая.
На Руси была легенда о морской царевне Марине, которая однажды сбежала из покоев своего отца, Морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами.
Приметы погоды:
Гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
Зарницы утром — большой урожай орехов будет.
Белые облака при дожде — погода переменится.
Ящериц не видно — предчувствуют дождь.
Чайки сидят на воде — будет солнечно.
Именины отмечают: Вероника, Марина, Лазарь, Маргарита, Леонид.