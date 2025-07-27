Крепко шит: художники по костюмам рассказали о нарядной изнанке кинопроизводства

Со времен «Васьки» подход к теле- и кинопроизводству существенно изменился, и изменения эти, как нетрудно предположить, мастера старой закалки не слишком радуют: «С вдохновением стало туго, потому что проектом теперь руководит чаще всего не режиссер, а продюсер. Продюсеры пытаются завести эту машину, но мне кажется, что к костюму они относятся пренебрежительно. Ключевое слово у них — “бюджет”, главная мысль — в этот бюджет уложиться». Вспоминая 1990-е, когда бюджетов, можно сказать, почти не было, зато смекалки, изобретательности и быстроты мышления у кинематографистов хватало, Васильева с сожалением констатирует, что сегодня, даже когда денег вроде бы достаточно, с идеями всё равно туговато: «Сейчас, при тотальной доступности, были бы деньги — можно сделать всё. Но думать стали меньше, а шить — быстрее. А этот процесс нельзя ускорять, получается халтура».