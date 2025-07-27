Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пётр Ян единогласно победил американца МакГи на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян победил американца Маркуса МакГи в со-главном поединке турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

Источник: Life.ru

Судьи по прошествии трёх раундов единогласно отдали победу российскому спортсмену. После окончания боя Пётр заявил, что ждёт результата поединка чемпиона промоушена легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили и Кори Сендхагена и намерен драться с победителем за титул.

Теперь на счету 32-летнего Яна 19 побед в ММА при пяти поражениях. 35-летний МакГи проиграл второй раз в карьере при десяти победах.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, закрыл поражение в UFC красивой победой над канадцем Марком-Андре Баррио. Теперь на счету пирата 15 побед в 16 боях.