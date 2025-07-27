Пётр Ян единогласно победил американца МакГи на турнире UFC в Абу-Даби

Судьи по прошествии трёх раундов единогласно отдали победу российскому спортсмену. После окончания боя Пётр заявил, что ждёт результата поединка чемпиона промоушена легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили и Кори Сендхагена и намерен драться с победителем за титул.
Теперь на счету 32-летнего Яна 19 побед в ММА при пяти поражениях. 35-летний МакГи проиграл второй раз в карьере при десяти победах.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, закрыл поражение в UFC красивой победой над канадцем Марком-Андре Баррио. Теперь на счету пирата 15 побед в 16 боях.