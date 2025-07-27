Путин поблагодарил моряков и поздравил с Днём Военно-морского флота

Глава государства подчеркнул силу духа, храбрость и честность моряков. Он также акцентировал внимание на незыблемой любви моряков к Родине. Путин заявил, что Военно-морские силы играют ключевую роль в обеспечении обороны и безопасности России. Они защищают законные интересы страны в мировом океане.