Россиянам назвали способы быть на связи при отключении мобильного интернета

Так, для навигации в городе без подключения к сети стоит загрузить в смартфон или планшет офлайн-карты, отметила специалист. По ее словам, также необходимо сохранять электронные версии билетов на поезда, самолеты и мероприятия, подтверждения бронирования гостиниц и маршруты поездок в PDF-формате; оптимально — распечатать их для оперативного доступа. При потере мобильной связи должна остаться возможность связаться с близкими или экстренными службами по голосовой связи — для этого требуется активировать на телефоне функцию «звонки через Wi-Fi», пояснила Максимова.