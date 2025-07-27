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Россиянам назвали способы быть на связи при отключении мобильного интернета

Эксперт Максимова сообщила, как не потерять данные при сбоях интернетаПользователям следует заранее позаботиться о сохранении ключевых данных в автономном режиме при отключении мобильного интернета, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе в RT.

Эксперт Максимова сообщила, как не потерять данные при сбоях интернета.

Пользователям следует заранее позаботиться о сохранении ключевых данных в автономном режиме при отключении мобильного интернета, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе в RT.

Она также дала рекомендации по этому поводу.

Так, для навигации в городе без подключения к сети стоит загрузить в смартфон или планшет офлайн-карты, отметила специалист. По ее словам, также необходимо сохранять электронные версии билетов на поезда, самолеты и мероприятия, подтверждения бронирования гостиниц и маршруты поездок в PDF-формате; оптимально — распечатать их для оперативного доступа. При потере мобильной связи должна остаться возможность связаться с близкими или экстренными службами по голосовой связи — для этого требуется активировать на телефоне функцию «звонки через Wi-Fi», пояснила Максимова.

Целесообразно сохранить контакты таксомоторных компаний, чтобы заказать машину с городского телефона по мере необходимости. Не будет лишним подключить полезную подписку на официальные SMS-оповещения оператора и регулярно обновлять ПО смартфона для получения информации о предстоящих плановых отключениях.

Ранее россиянам дали рекомендации на случай массового отключения интернета. Как отметил эксперт, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, в такой ситуации стоит создать автономный архив важной информации. Пользователям лучше заранее загрузить офлайн-карты в приложения, сохранить электронные копии ключевых документов (паспорт, медполис, рецепты) в память устройства.

Читайте материал по теме: Россияне разрешат давать свой телефон экстренным службам.