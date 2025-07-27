От Ходченковой до Бузовой: Почему эти российские звёзды до сих пор без детей

— Всё было против. Я могла и сама иметь детей, но были определённые нюансы, не будем углубляться в гинекологию. Я могла сделать ребёнка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому своё. У меня не случилось, и нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла! — поясняла в интервью «Телепрограмме» Вайкуле.