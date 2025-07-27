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Премьера Польши Туска заподозрили в романе с министром образования Новацкой

Польского премьер-министра Дональда Туска заподозрили в романе с главой Министерства образования Барбарой Новацкой. Слухи спровоцировало старое видео, где во время заседания, предположительно, они флиртовали друг с другом. Об этом сообщило издание Onet.

Польского премьер-министра Дональда Туска заподозрили в романе с главой Министерства образования Барбарой Новацкой. Слухи спровоцировало старое видео, где во время заседания, предположительно, они флиртовали друг с другом. Об этом сообщило издание Onet.

На кадрах видно, как глава правительства не обращает внимание на выступающего политика в парламенте. Его взгляд полностью сфокусирован на министре образования. Они что-то обсуждают, а затем он забирает у нее смартфон и кладет себе в карман.

Эти слухи вызвали недовольство среди поляков. Они подозревают, что именно роман помог Новацкой остаться на своем посту после волны перестановок и увольнений в правительстве.

Депутат Славомир Цвик во время обсуждения перестановок в правительстве возмутился тем, что глава Минобразования сохранила должность, и причину этому якобы знает только Туск, говорится в статье.

— Новацкая является ужасным руководителем Минобразования. Она всех раздражает. Любой, кто способен соединить все точки воедино, поймет, почему она осталась, — высказался парламентарий.

Позже он принес извинения главе правительства и министру образования, отметив, что речь во время дебатов шла только о политических вопросах.

У экс-президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди был роман со стюардессой по имени Джоан Лундберг, с которой он познакомился в 1956 году, пишет издание People.

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