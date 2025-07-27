Льготы и выплаты учителям в 2025 году: что положено педагогам и как это получить

Профессия учителя по-прежнему остается одной из самых социально значимых, но и одной из самых непростых. Работа с детьми требует не только профессиональных знаний, но и эмоциональной отдачи, терпения, высокой ответственности. Несмотря на это, заработная плата многих педагогов остается на сравнительно невысоком уровне. Чтобы сделать профессию более привлекательной и сохранить мотивацию к труду, государство и региональные власти разрабатывают и расширяют систему поддержки учителей. Перечень льгот, пособий и стимулирующих выплат — в материале URA.RU.