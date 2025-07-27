Аэропорт Волгограда ограничил работу на фоне атаки БПЛА

В аэропорту объявили о закрытии воздушного пространства из-за дронов.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«В настоящее время в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов», — отметил представитель ФАВТ.
Как сообщало URA.RU ранее, временные ограничения были введены во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» также объявляли власти Республики Северная Осетия.