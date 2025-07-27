Вучич рассказал, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

— Мне Си Цзиньпин сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я очень удивился и ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — рассказал президент Сербии, передает РИА Новости.