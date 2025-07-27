Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич рассказал, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

Сербский президент Александр Вучич сообщил журналистам, что глава Китая Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую его просьбу.

Сербский президент Александр Вучич сообщил журналистам, что глава Китая Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую его просьбу.

Сербский лидер с членами правительства и китайским послом Ли Мином осмотрел в субботу, 26 июля, строительство автотрассы «Дунайский коридор» на востоке республики, которую ведет компания из КНР Shandong.

— Мне Си Цзиньпин сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я очень удивился и ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — рассказал президент Сербии, передает РИА Новости.

13 июля Александр Вучич заявил, что во время встречи с представителем Госдепартамента США Бренданом Ханраханом подтвердил приверженность Белграда к развитию сотрудничества с Вашингтоном.

Он уточнил, что обсудил с Ханраханом партнерство Сербии и Штатов, а также возможности сотрудничества в различных областях, включая энергетику и искусственный интеллект.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше