Вучич рассказал, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

Сербский президент Александр Вучич сообщил журналистам, что глава Китая Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую его просьбу.
Сербский лидер с членами правительства и китайским послом Ли Мином осмотрел в субботу, 26 июля, строительство автотрассы «Дунайский коридор» на востоке республики, которую ведет компания из КНР Shandong.
— Мне Си Цзиньпин сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени — Александр — что невероятно для китайцев: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я очень удивился и ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — рассказал президент Сербии, передает РИА Новости.
13 июля Александр Вучич заявил, что во время встречи с представителем Госдепартамента США Бренданом Ханраханом подтвердил приверженность Белграда к развитию сотрудничества с Вашингтоном.
Он уточнил, что обсудил с Ханраханом партнерство Сербии и Штатов, а также возможности сотрудничества в различных областях, включая энергетику и искусственный интеллект.