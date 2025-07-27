Пётр Ян победил на турнире UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей (29−28, 29−28, 29−28) над 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Их поединок, ставший соглавным событием турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ), прошел под российским флагом, с которым Ян вышел на бой.
Петру 32 года. Его профессиональный рекорд включает 18 побед (8 досрочных) и 5 поражений. В последнем бою 23 ноября на UFC Fight Night 248 россиянин единогласным вердиктом судей победил экс-чемпиона UFC в весе до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду. Этот успех стал для Яна третьим подряд. На профуровне «Беспощадный» выступает с декабря 2014 года, а в североамериканскую лигу пришел в 2018-м.
Маркусу Макги 35 лет. Его послужной список насчитывает 10 побед (9 досрочных) и 1 поражение. На момент боя американец находился в серии из четырёх побед.