Пётр Ян победил на турнире UFC

Петру 32 года. Его профессиональный рекорд включает 18 побед (8 досрочных) и 5 поражений. В последнем бою 23 ноября на UFC Fight Night 248 россиянин единогласным вердиктом судей победил экс-чемпиона UFC в весе до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду. Этот успех стал для Яна третьим подряд. На профуровне «Беспощадный» выступает с декабря 2014 года, а в североамериканскую лигу пришел в 2018-м.