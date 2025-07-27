Боец ММА из РФ Шара Буллет победил канадца Баррио в Абу-Даби

На турнире UFC в Абу-Даби состоялась еще одна победа российского спортсмена. На этот раз в тяжелейшем поединке Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, взял верх над канадцем Марком-Андре Баррио.
По словам экспертов, Буллет был более заряжен на бой, и у него оказалось больше сил, чтобы довести поединок до победы. Правда, она досталась ему после единогласного решения судей. Хотя и во время боя Шара мог завершить встречу досрочно.
Буллет одержал свою 16-б победу в профессиональной карьере. Есть у него и одно поражение. Канадец одержал на одно победу больше, чем россиянин. Но поражений у него теперь десять. Один бой был признан несостоявшимся.
Ранее «МК» писал, что россиянин Муслим Салихов одержал досрочную победу над бразильцем Карлосом Леала. Бойцу ММА из России потребовалось меньше минуты, чтобы отправить соперника в жесткий нокаут.