Лягушачьи яйца, шоколад из декрета и мармелад с кислотой: что скрывается за необычными сладостями, на которые все подсели

Кондитерские тренды чаще всего формируются в России под влиянием соцсетей. Блогеры выкладывают очередной ролик с обзором на какую-то вкусняшку, он вирусится, и вот уже эта сладость находится на столах, в руках, сумочках или карманах россиян. Спрос рождает предложение — соответственно, потом тренд подхватывают магазины и маркетплейсы. И вот уже из каждой квартиры доносится: «Мама, купи». Хотя, чего греха таить, взрослые тоже не прочь побаловать себя вкусностями: они же взрослые, кто им запретит.