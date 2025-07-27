В ГД предложили освободить от туристического налога семьи участников СВО

«Нужно позаботиться, чтобы родные и близкие наших героев могли отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами. ЛДПР считает, что нужно распространить эту льготу и на членов семей участников СВО — родители, супруги и дети наших защитников также заслужили такой поддержки. Ведь это очень тяжелая “работа” — ждать возвращение близкого человека с фронта. Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких наших воинов», — заключил он.