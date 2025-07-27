«Всегда за Родину и честь»: Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с Днем Военно-морского флота, который празднуется 27 июля. Видео опубликовано на сайте Кремля.
— Флотские всегда за Родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культурой, главный смысл которой — искренняя, незыблемая любовь к Отчизне, — заявил он.
По его словам, военно-морским силам принадлежит важная роль в обеспечении обороны и безопасности РФ.
Также российский лидер отметил, что на флоте через поколения передаются лучшие качества. Путин добавил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью граждан страны.
Владимир Путин поздравил россиян с Днем рыбака, который отмечается 13 июля. В своем поздравлении он отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей экономики России. Президент подчеркнул, что перед работниками и ветеранами рыбохозяйственного комплекса стоят значительные и масштабные задачи.