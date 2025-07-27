«Всегда за Родину и честь»: Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота

— Флотские всегда за Родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культурой, главный смысл которой — искренняя, незыблемая любовь к Отчизне, — заявил он.