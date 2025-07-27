Аэропорты Волгограда и Калуги временно закрыли в целях безопасности

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщает пресс-служба Росавиации.
Работу волгоградского аэропорта ограничили после полуночи, около 00:40 мск. Сообщение о закрытии воздушной гавани в Калуге появилось в 1:28 мск.
Перед этим чуть более чем за два часа, с 21:50 до полуночи, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских беспилотников. Атаке БПЛА подверглись Ростовская и Брянская области, а также Республика Крым.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше