Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Волгограда и Калуги временно закрыли в целях безопасности

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Калуги. Сообщение о закрытии аэропорта появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщает пресс-служба Росавиации.

Работу волгоградского аэропорта ограничили после полуночи, около 00:40 мск. Сообщение о закрытии воздушной гавани в Калуге появилось в 1:28 мск.

Перед этим чуть более чем за два часа, с 21:50 до полуночи, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских беспилотников. Атаке БПЛА подверглись Ростовская и Брянская области, а также Республика Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше