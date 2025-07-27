Российский военный два года ищет девочку, которую спас в Артемовске

Он сообщил, что ВСУ при отступлении убивали мирных жителей в Артемовске. Бойцы ВС РФ случайно нашли девочку, она сидела одна, а вокруг нее были тела убитых. Солдата поразило, что она уже не реагировала на смерть и трупы рядом с ней. Он прикрыл ее во время очередной бомбежки ВСУ и затем под пулями стал выводить в тыл.