Российский военный два года ищет девочку, которую спас в Артемовске

Военный ВС России с позывным «Одноглазый» уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую спас от пуль во время боев в Артемовске ДНР. Об этом написало издание Life.ru.
Он сообщил, что ВСУ при отступлении убивали мирных жителей в Артемовске. Бойцы ВС РФ случайно нашли девочку, она сидела одна, а вокруг нее были тела убитых. Солдата поразило, что она уже не реагировала на смерть и трупы рядом с ней. Он прикрыл ее во время очередной бомбежки ВСУ и затем под пулями стал выводить в тыл.
— Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла, — цитирует его портал.
Военный отметил, что ребенок, несмотря на возраст, был очень смышленым. Девятилетняя девочка строго выполняла команды и крепко держалась за его бронежилет.
Российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».