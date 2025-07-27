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Российский военный два года ищет девочку, которую спас в Артемовске

Военный ВС России с позывным «Одноглазый» уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую спас от пуль во время боев в Артемовске ДНР. Об этом написало издание Life.ru.

Военный ВС России с позывным «Одноглазый» уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую спас от пуль во время боев в Артемовске ДНР. Об этом написало издание Life.ru.

Он сообщил, что ВСУ при отступлении убивали мирных жителей в Артемовске. Бойцы ВС РФ случайно нашли девочку, она сидела одна, а вокруг нее были тела убитых. Солдата поразило, что она уже не реагировала на смерть и трупы рядом с ней. Он прикрыл ее во время очередной бомбежки ВСУ и затем под пулями стал выводить в тыл.

— Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла, — цитирует его портал.

Военный отметил, что ребенок, несмотря на возраст, был очень смышленым. Девятилетняя девочка строго выполняла команды и крепко держалась за его бронежилет.

Российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».