«Президент, помогите мне»: Бразильский боец ММА попросил у Путина гражданство РФ

«Я очень хочу российский паспорт. Это моя мечта. Я стремился для этого работать. Я бы хотел паспорт, потому что я на 100% русский. Президент, пожалуйста, помогите мне», — сказал Баррозу.
Бразилец выступает на профессиональном уровне с 2005 года. За это время он провёл 35 боев и одержал 26 побед. Девять из них он выиграл подряд. 45-летний боец сообщил, что планирует завершить карьеру после ещё одного поединка. Он также рассказал, что уже несколько лет живёт в России. Тут у него есть семья, жена и ребёнок. Кроме того, боец открыл в Москве курсы тренировок.
Ранее Life.ru сообщал, что азербайджанский боец поп-ММА Джавид Рзаев лишился российского гражданства из-за конфликта с российским спортсменом Артуром Кулинским, в ходе которого допустил оскорбительные высказывания. Напомним, конфликт произошёл во время турнира в июле 2024 года, когда Рзаев в ходе словесной перепалки назвал Кулинского «русской свиньёй».