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В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Об ограничениях объявили после полуночи 27 июля.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ФАВТ.

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Волгограда. Утром 26 июля стало известно о приостановке воздушного сообщения во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» также объявляли власти Республики Северная Осетия.