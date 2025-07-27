В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Волгограда. Утром 26 июля стало известно о приостановке воздушного сообщения во Владикавказе (Беслан) и Грозном (Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» также объявляли власти Республики Северная Осетия.