ВСУ атаковали Россию БПЛА, есть раненые, нарушена работа железных дорог: подробности в ночь на 27 июля

Украинские дроны были сбиты силами ПВО.
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию России в ночь на 27 июля, имеются раненые. Силы ПВО успешно отражали атаки, но обломки попали по контактной линии на железной дороге. Подробности — в материале URA.RU.
Минобороны заявило об отражении атаки 12 БПЛА.
ПВО работали по целям противникаФото: Сергей Русанов © URA.RU.
В ночь на 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа. Из них восемь над территорией Ростовской области и по два в небе Брянской области и Республики Крым, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
Ограничения в аэропортах.
В аэропорту ввели ограничения для безопасности людейФото: Денис Моргунов © URA.RU.
В аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за угрозы украинских БПЛА, рассказал в telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. Решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов, отметил представитель ФАВТ. Также в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Нарушена работа железных дорог.
На железной дороге ремонтировали контактную линиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Волгоградской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он уточнил, что оперативные службы устраняют повреждения.
Пострадавшие в результате атаки БПЛА.
Скорая ехала на вызовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Женщина получила ранение в результате воздушной атаки ВСУ на хутор Лесной в Каменском районе Ростовской области, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой. Нападение произошло в селе Скельки Васильевского округа, отметил глава региона.