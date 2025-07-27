Британию захлестнула новая волна протестов против мигрантов

Газета также сообщила, что к протестующим пыталась прорваться группа людей, которые стоят на стороне мигрантов. Но полиция не пропустила их, чтобы не допустить столкновений. Новые акции запланированы не сегодня, 27 июля. Протесты должны пройти как минимум в шести городах.