Британию захлестнула новая волна протестов против мигрантов

Новая волна протестов против нелегальных мигрантов захлестнула Великобританию. Англичане устраивают акции из-за размещения граждан других стран в отелях. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Митинги прошли в нескольких британских городах накануне, 26 июля. По данным издания, в них принимали участие несколько сотен человек. Они собрались у отелей, где размещены нелегалы и требовали закрыть гостиницы.
Газета также сообщила, что к протестующим пыталась прорваться группа людей, которые стоят на стороне мигрантов. Но полиция не пропустила их, чтобы не допустить столкновений. Новые акции запланированы не сегодня, 27 июля. Протесты должны пройти как минимум в шести городах.
По данным издания, причиной очередной протестной вспышки стали обвинения гражданина Эфиопии в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней британки. После первых акций было задержано около 20 их участников.
Прошлым летом 17-летний мигрант убил нескольких юных танцовщиц. Тогда вспыхнули жесткие протесты. Задержано было порядка 1,3 тысячи человек, пострадали правоохранители. Протестанты сожгли несколько магазинов, полицейских участков и машин.