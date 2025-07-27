В полиции рассказали, сколько мошенники «платят» за лайки на маркетплейсах

Согласно приведенным данным, одна из наиболее популярных схем мошенников — заработок на лайках на платформах маркетплейсов, где гражданам предлагают доход якобы от 5 тысяч в день. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы. Отмечается, что после этого мошенники могут даже перевести какую-то небольшую сумму якобы в счет «зарплаты», а затем начнут просить оплатить те или иные товары, обещая в дальнейшем вернуть деньги.