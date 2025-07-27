В полиции рассказали, сколько мошенники «платят» за лайки на маркетплейсах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Реальные маркетплейсы за лайк платят 10−15 копеек, тогда как мошенники предлагают заработать за нажатие на «сердечко» и 500 рублей, говорится в материалах полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно приведенным данным, одна из наиболее популярных схем мошенников — заработок на лайках на платформах маркетплейсов, где гражданам предлагают доход якобы от 5 тысяч в день. Сначала злоумышленники просят перейти по ссылкам, проставить лайки под товарами и предоставить скриншоты о выполнении работы. Отмечается, что после этого мошенники могут даже перевести какую-то небольшую сумму якобы в счет «зарплаты», а затем начнут просить оплатить те или иные товары, обещая в дальнейшем вернуть деньги.
«Чтобы не стать жертвой такого обмана, стоит помнить, что крупные маркетплейсы очень низко оплачивают такие услуги — за один лайк они платят, как правило, 10−15 копеек, когда мошенники за лайк могут предложить и 500 рублей», — говорится в материалах.
Чтобы обезопасить себя от аферистов нужно всегда проверять, точно ли вы зашли на официальный сайт маркетплейса.