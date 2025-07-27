Лидер ультраправой организации Карась призвал граждан Украины не бояться смерти

Лидер ультраправой организации C14* на Украине Евгений Карась призвал граждан страны не бояться смерти на поле боя. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».
— Умрем — зашибись, война священна для мужчины. Если мы выживем, то это шикарно. Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья? — заявил он, передает «Лента.ру».
Украина мобилизует почти 30 тысяч солдат каждый месяц — при этом 1,5 миллиона украинцев не получили повестки из-за нехватки денежных средств на конверты, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Он добавил, что около полутора миллионов граждан страны уклоняются от мобилизации, не обновляя информацию в территориальных центрах комплектования.
Ранее на площади Независимости в Киеве состоялась акция с участием семей пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины. К протесту присоединились более тысячи граждан, включая ветеранов и общественных активистов.
*Запрещенная в России террористическая организация.