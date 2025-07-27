Петр Ян разгромил американца на турнире UFC. Видео

Петр поблагодарил своих фанатов, команду и тренеров.
Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со? главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу? Даби и продлился все три раунда.
«Россия, всем огромное спасибо, кто болел, поддерживал. Очень ценю это, спасибо. Мамулечка, привет, дорогая», — обратился Петр к фанатам.
После поединка к бойцу на ринг вышли двое его сыновей. Петр также заявил, что намерен драться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена.
Победу в Абу-Даби свердловскому спортсмену накануне пророчил звезда ММА Иван Штырков. Он был уверен в стопроцентной победе Петра на турнире.