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Петр Ян разгромил американца на турнире UFC. Видео

Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со? главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу? Даби и продлился все три раунда.

Петр поблагодарил своих фанатов, команду и тренеров.

Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со? главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу? Даби и продлился все три раунда.

«Россия, всем огромное спасибо, кто болел, поддерживал. Очень ценю это, спасибо. Мамулечка, привет, дорогая», — обратился Петр к фанатам.

После поединка к бойцу на ринг вышли двое его сыновей. Петр также заявил, что намерен драться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена.

Победу в Абу-Даби свердловскому спортсмену накануне пророчил звезда ММА Иван Штырков. Он был уверен в стопроцентной победе Петра на турнире.