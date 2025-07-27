В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября

«Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи», — добавил он.