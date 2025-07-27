В Сеченовском Университете назвали вид рака, который легче предотвратить

«Особенно высок риск развития рака полости рта у людей, в которых “живут” онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ). Он блокирует ген p53, который есть в организме любого человека и не дает клеткам перерождаться в злокачественные. В итоге человек становится беззащитен перед раком. Поэтому ВПЧ называют главным виновником рака матки у женщин, рака аногенитальной области у мужчин и полости рта и у тех, и у других», — добавила Макеева.