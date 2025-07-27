Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда

«Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели», — сказал Сафонов.