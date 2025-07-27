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Эксперт оценил, сколько работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда

Профессор Сафонов: 1,2 млн работающих пенсионеров могут покинуть рынок труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Среди работающих российских пенсионеров прекратить трудовую деятельность в следующем году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона человек, предположил в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если в 2025 году тенденция сокращения стажа пенсионеров остается прежней, то можно предположить, что к середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели», — сказал Сафонов.

Он отметил, что, по данным Росстата, средняя продолжительность трудовой деятельности россиян после выхода на пенсию по старости в 2024 году составляла 2,2 года.