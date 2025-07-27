В США мужчина ранил ножом 11 человек в магазине Walmart

«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center. В связи с этим отделение неотложной помощи в настоящее время испытывает более высокую, чем обычно, нагрузку», — сказано в релизе, который медучреждение опубликовало в социальных сетях.