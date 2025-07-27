В США мужчина ранил ножом 11 человек в магазине Walmart

Одиннадцати пострадавшим потребовалась медицинская помощь после того, как мужчина с ножом напал на посетителей магазина Walmart в городе Траверс-Сити штата Мичиган. Об этом информирует пресс-служба местной больницы.
«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center. В связи с этим отделение неотложной помощи в настоящее время испытывает более высокую, чем обычно, нагрузку», — сказано в релизе, который медучреждение опубликовало в социальных сетях.
При этом полиция штата заявила, что подозреваемый в нападении задержан.
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