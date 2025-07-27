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В США мужчина ранил ножом 11 человек в магазине Walmart

В американском Траверс-Сити задержали подозреваемого в резне в магазине.

Источник: Комсомольская правда

Одиннадцати пострадавшим потребовалась медицинская помощь после того, как мужчина с ножом напал на посетителей магазина Walmart в городе Траверс-Сити штата Мичиган. Об этом информирует пресс-служба местной больницы.

«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center. В связи с этим отделение неотложной помощи в настоящее время испытывает более высокую, чем обычно, нагрузку», — сказано в релизе, который медучреждение опубликовало в социальных сетях.

При этом полиция штата заявила, что подозреваемый в нападении задержан.

Ранее 16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в США.

Накануне в самом центре Омска 26-летний житель получил несколько ударов ножом от 22-летнего уроженца Афганистана. Омич защищал девушек, к которым молодой иностранец достаточно агрессивно подходил с просьбой познакомится.