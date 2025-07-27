Стало известно о новой уловке мошенников с «лайками»

Согласно представленным данным, одна из самых распространенных схем мошенников — заработок на лайках на площадках маркетплейсов, где гражданам сулят доход якобы от 5 тысяч в день. Изначально злоумышленники просят перейти по ссылкам, поставить лайки товарам и предоставить скриншоты выполненной работы. Отмечается, что после этого аферисты могут даже перевести небольшую сумму якобы в качестве «аванса», а затем начинают требовать оплату определенных товаров, обещая последующий возврат средств.