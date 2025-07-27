Лучший реализованный проект в строительстве выберут в «Активном гражданине»

«В голосовании участвуют почти 40 значимых проектов, реализованных и введенных в эксплуатацию в 2024 году. Среди них как масштабные градостроительные комплексы, так и точечные решения по благоустройству. Звание “Проект года” по итогам народного голосования получит проект, набравший абсолютное большинство голосов. Для удобства жителей на сайте проекта “Активный гражданин” доступны фотографии проектов с названиями и адресами. Итоги голосования будут объявлены в августе и дополнят оценки городской комиссии», —. цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.
Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится в 26-й раз. Москвичам предлагается ответить на 11 вопросов для определения победителя среди следующих номинаций: спортивные объекты, культурно-просветительские объекты, благоустройство общественных пространств и природных территорий, учебно-образовательные и учебно-воспитательные объекты, офисные здания и деловые центры, лечебно-оздоровительные объекты, реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования, объекты промышленного назначения, улично-дорожная сеть, объекты метрополитена и железнодорожного транспорта, а также программа реновации.
Отдать свой голос могут пользователи проекта «Активный гражданин», имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. За участие в голосовании москвичам будет начислено 20 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы, в том числе скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах. Кроме того, «активные граждане» могут направить баллы на благотворительность, пополнить ими счет транспортной карты «Тройка» и приложения «Парковки России». Церемония награждения победителей традиционно состоится накануне Дня строителя.