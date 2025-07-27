Лучший реализованный проект в строительстве выберут в «Активном гражданине»

Отдать свой голос могут пользователи проекта «Активный гражданин», имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. За участие в голосовании москвичам будет начислено 20 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы, в том числе скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах. Кроме того, «активные граждане» могут направить баллы на благотворительность, пополнить ими счет транспортной карты «Тройка» и приложения «Парковки России». Церемония награждения победителей традиционно состоится накануне Дня строителя.