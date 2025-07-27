В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать собранные грибы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Грибы следует обрабатывать в день сбора, перед приготовлением нужно отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что грибы способны накапливать вредные вещества, поэтому не стоит собирать их в черте города, рядом с трассами и промышленными объектами. Наиболее частыми причинами пищевых отравлений являются их ядовитые или условно-съедобные виды, а также неправильная термическая обработка съедобных грибов.
«Люди с ослабленным иммунитетом и дети тяжелее всего переносят последствия отравлений. Поскольку у младшего поколения недостаточно ферментов для переваривания грибов, Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует кормить ими детей до 14 лет», — рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что собирать грибы нужно исключительно в экологически чистых районах, вдали от дорог и предприятий, и отбирать только известные и безопасные виды. Необходимо аккуратно срезать их с целой ножкой и избегать зрелых, перезревших или червивых.
«Грибы желательно обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением рекомендуется отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть. Это поможет значительно снизить содержание токсичных веществ», — пояснили в пресс-службе.
Там предупредили, что при первых признаках отравления грибами необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь и оказать первую помощь. Среди первых действий при проявлении симптомов отравления — вызвать рвоту и промыть желудок. Важно сохранить образцы подозрительных грибов для дальнейшего анализа.
«Не приобретайте сушеные, соленые или маринованные грибы у незнакомых людей и на несанкционированных рынках. Обращайте внимание на этикетки и информацию на упаковке», — добавили в ведомстве.