В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать собранные грибы

В Роспотребнадзоре уточнили, что собирать грибы нужно исключительно в экологически чистых районах, вдали от дорог и предприятий, и отбирать только известные и безопасные виды. Необходимо аккуратно срезать их с целой ножкой и избегать зрелых, перезревших или червивых.