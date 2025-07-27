В Краснодарском крае предупредили о сильной жаре категории опасного явления

Сильная жара до плюс 40 прогнозируется с 27 по 29 июля в Краснодарском крае во второй половине дня и в вечернее время, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Во второй половине дня и вечером 27−29 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара категории опасного явления, температура воздуха достигнет плюс 39… плюс 40 градусов Цельсия», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Кроме того, сильная жара ожидается на побережье Черного моря, за исключением Сочи. Воздух на этой части суши может прогреться до плюс 37−38 °C.
Синоптики посоветовали ограничить пребывание на открытом солнце в жаркую погоду и избегать перегрева во время нахождения в транспорте или душных помещениях. Кроме того, они рекомендуют в эти дни пить больше воды.
Напомним, ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, как помочь организму справиться с летней жарой. Она отметила, что важную роль играют достаточное потребление жидкости и рацион. Эксперт также указала на угрозу, исходящую от чрезмерной нагрузки в жару.