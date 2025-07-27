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Врач назвал неочевидные причины затруднения дыхания

Врач Беликов: изменение носовой перегородки может вызывать затруднения дыхания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Искривление носовой перегородки, опухоли, аутоиммунные заболевания и гормональные изменения могут вызывать затруднения дыхания, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

«К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения», — сказал он.

По словам Беликова, наиболее частой причиной затруднения носового дыхания является искривление носовой перегородки. «Даже незначительное искривление может приводить к затруднению носового дыхания, особенно в одной ноздре. Лечение состоит из операции по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки, которая называется септопластика», — добавил он.

Бытующее в народе мнение о том, что из-за проблем с дыханием человек может задохнуться во сне, врач назвал мифом. «Нет, не может, так как компенсаторно во сне откроется рот — и человек будет дышать ртом», — пояснил Беликов.