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Губернатор Гусев сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Воронежем

Глава Воронежской области призвал жителей оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили беспилотник в небе над Воронежем, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

Он уточнил, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Работают системы оповещения», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами.

Напомним, 26 июля администрация Воронежа проинформирована, что в жилом массиве «Олимпийский» будет протестирован автомат с водой, в котором включается сирена. После проверки работы системы планируется принять решение по поводу ее эффективности и целесообразности применения.

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