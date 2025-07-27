Губернатор Гусев сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Воронежем

Российские военные сбили беспилотник в небе над Воронежем, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Он уточнил, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Работают системы оповещения», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами.
Напомним, 26 июля администрация Воронежа проинформирована, что в жилом массиве «Олимпийский» будет протестирован автомат с водой, в котором включается сирена. После проверки работы системы планируется принять решение по поводу ее эффективности и целесообразности применения.