Экс-жена Ивлева заявила о его долге по алиментам в 19 миллионов рублей

Экс-супруга шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Мария сообщила, что у него имеется многомиллионный долг по алиментам на дочь Марию.
Она опубликовала на своей странице в соцсети судебное постановление об определении задолженности по алиментам бывшего мужа. Обнаружилось, что общий долг составил около 19,5 миллиона рублей, из них шеф-повар погасил 11,2 миллиона рублей.
— Пятилетняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка? Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно, — написала Мария Ивлева.
В Головинском районном суде Москвы завершилось судебное разбирательство между актерами Павлом Прилучным и его экс-супругой Агатой Муцениеце. Решался вопрос о том, с кем из родителей будет жить их 12-летний сын Тимофей.
По приговору суда он останется с мамой, хотя адвокаты артисты собираются обжаловать решение. Как проходил суд между актерами и сможет ли мальчик сам принять решение, с кем ему жить, — в материале «Вечерней Москвы».