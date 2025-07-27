Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На руинах церкви в ДНР боевики ВСУ разбросали мины — священник

Укронацисты при отходе из села Георгиевка в ДНР минировали территорию противопехотными минами «колокольчик», рассказал в эфире телеканала «Россия 24» благочинный Новотроицкого округа, протоиерей Федор Черкашин.

Укронацисты при отходе из села Георгиевка в ДНР минировали территорию противопехотными минами «колокольчик», рассказал в эфире телеканала «Россия 24» благочинный Новотроицкого округа, протоиерей Федор Черкашин.

По его словам, от некогда величественного Всехсвятского храма уцелела лишь фрагмент стены и единственная колонна. Он отметил, что храмовый комплекс возводился в честь одноименного скита Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря. В итоге колонна и часть стены — всё, что осталось от храма. Уцелели иконостасы, фрагменты в каркасах, а также иконы. Сообщил священник в спецрепортаже Алены Березовской «Непокоренная вера».

Он также рассказал, что вокруг места бывшего храма разбросаны боеприпасы — кассетные и боеприпасы от гранатомета РПГ-7, а также остатки военной амуниции.

Ранее клирик Свято-Николаевского кафедрального собора Мариуполя, протоиерей Андрей Федоренко рассказывал об обстрелах боевиками православных храмов в «серой» зоне.

Читайте материал по теме: ВСУ уничтожили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области.