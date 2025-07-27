На руинах церкви в ДНР боевики ВСУ разбросали мины — священник

По его словам, от некогда величественного Всехсвятского храма уцелела лишь фрагмент стены и единственная колонна. Он отметил, что храмовый комплекс возводился в честь одноименного скита Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря. В итоге колонна и часть стены — всё, что осталось от храма. Уцелели иконостасы, фрагменты в каркасах, а также иконы. Сообщил священник в спецрепортаже Алены Березовской «Непокоренная вера».