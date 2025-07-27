На руинах церкви в ДНР боевики ВСУ разбросали мины — священник

Укронацисты при отходе из села Георгиевка в ДНР минировали территорию противопехотными минами «колокольчик», рассказал в эфире телеканала «Россия 24» благочинный Новотроицкого округа, протоиерей Федор Черкашин.
По его словам, от некогда величественного Всехсвятского храма уцелела лишь фрагмент стены и единственная колонна. Он отметил, что храмовый комплекс возводился в честь одноименного скита Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря. В итоге колонна и часть стены — всё, что осталось от храма. Уцелели иконостасы, фрагменты в каркасах, а также иконы. Сообщил священник в спецрепортаже Алены Березовской «Непокоренная вера».
Он также рассказал, что вокруг места бывшего храма разбросаны боеприпасы — кассетные и боеприпасы от гранатомета РПГ-7, а также остатки военной амуниции.
Ранее клирик Свято-Николаевского кафедрального собора Мариуполя, протоиерей Андрей Федоренко рассказывал об обстрелах боевиками православных храмов в «серой» зоне.
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