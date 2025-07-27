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Трамп не будет заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта

Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя государствами продолжается вооруженный конфликт. Об этом в субботу, 26 июня, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя государствами продолжается вооруженный конфликт. Об этом в субботу, 26 июня, заявил американский президент Дональд Трамп.

— Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не будем заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны. Я им это прямо сказал! — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

26 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны армии Таиланда, нанесенного по нескольким районам Камбоджи, погибло около десяти граждан. Среди погибших восемь гражданских лиц. Также 21 военный и 50 мирных жителей получили ранения.

Ранее таиландские ВВС второй раз за сутки использовали истребители для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Камбоджи в приграничном районе.

Недавно военные Таиланда в ответ на удар со стороны Камбоджи также обстреляли ее территорию. Шесть военных самолетов F-16 Вооруженных сил Таиланда вылетели для нанесения ответного удара. Отношения между государствами резко ухудшились из-за спорной территории, которую Камбоджа и Таиланд признают своей.

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