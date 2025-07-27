Трамп не будет заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта

— Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не будем заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны. Я им это прямо сказал! — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.