Профессор Сафонов сделал прогноз, сколько пенсионеров бросят работу в 2026 году

От 500 тысяч до 1,2 миллиона работающих российских пенсионеров могут уйти с рынка труда в 2026 году. Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«К середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели», — сказал он РИА Новости, добавив, что в среднем россияне после выхода на пенсию по возрасту работают 2,2 года, по данным за 2024 год.
Тем временем в Социальном фонде назвали средний размер пенсионных выплат, которые получают работающие пенсионеры в России. Он составляет 21 080 рублей.
Также сообщалось, что в России проведут перерасчет страховых пенсий для работающих россиян. Изменения вступят в силу с 1 августа.