Профессор Сафонов сделал прогноз, сколько пенсионеров бросят работу в 2026 году

«К середине 2026 года рынок труда покинут граждане, вышедшие на пенсию в 2022 году в пределах от 500 тысяч до 1, 2 миллиона человек в зависимости от того, как будет реагировать рынок труда и работодатели», — сказал он РИА Новости, добавив, что в среднем россияне после выхода на пенсию по возрасту работают 2,2 года, по данным за 2024 год.