Российский боец через 2 года смог найти спасенную в Артемовске девочку

Военнослужащий ВС России с позывным «Одноглазый» в течение двух лет пытался разыскать девочку Миланью Бородай, которую он спас во время боев за Артемовск. Об этом пишет Life.ru.
«Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла», — поделился боец.
Он рассказал, что во время очередной атаки ВСУ закрыл собой Миланью. Под обстрелами противника воин смог вывести девочку в тыл. Его поразило, насколько четко он выполняла все его команды, но при этом она «не реагировала на смерть и трупы».
По данным источника, девочку удалось разыскать. «Фронтовики» уже связались с ее мамой и сообщили, что спаситель очень ждет встречи с ними.