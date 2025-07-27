Исполнители теракта в «Крокусе» использовали пять бутылок бензина

Уголовное дело по факту теракта передано во 2-й Западный окружной военный суд.
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» использовали пять бутылок с автомобильным бензином для поджога концертного зала, что привело к массовым жертвам и разрушению здания. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б., Файзов М. З. и Фаридуни Ш. … разлили из пяти принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи имеющихся при них газовых зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках (концертного зала) образовались пять очагов пожара и две точки горения…», — говорится в документе. Материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, вечером 22 марта 2024 года злоумышленники проникли в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия и затем совершили поджог зрительного зала. В результате атаки погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Материальный ущерб от преступления оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован ячейками группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ), действовавшими по указанию высшего руководства Украины. В совершении преступления, по данным следствия, участвовали граждане Таджикистана, которым оказывали помощь в финансировании, предоставлении жилья и оружия.