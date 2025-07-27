Исполнители теракта в «Крокусе» использовали пять бутылок бензина

«Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б., Файзов М. З. и Фаридуни Ш. … разлили из пяти принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи имеющихся при них газовых зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках (концертного зала) образовались пять очагов пожара и две точки горения…», — говорится в документе. Материалы имеются в распоряжении РИА Новости.