Кинолог объяснил, что значат резкие перемены в поведении собаки

«Если ваша спокойная собака вдруг стала агрессивной, это повод обратить внимание на ее здоровье. Не всегда агрессия связана с психическими заболеваниями, бывает, что это симптом физического недуга, например, у собаки болит лапа и она агрессивно реагирует на любые касания хозяина. Но когда питомец агрессивно реагирует в тех ситуациях, которые этого не требуют, а вспышки агрессии происходят в момент возбуждения, которое не связано с конкретной ситуацией, необходимо обратиться за консультацией к специалисту», — рассказал президент РКФ о ещё одной возможной проблеме.