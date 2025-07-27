Виталий Хоценко: Ингалы в Большереченском районе удостоены статуса исторического поселения

Село Ингалы стало первым населённым пунктом в Омской области, получившим статус исторического поселения. Это решение позволит сохранить уникальные архитектурные памятники, представляющие культурную ценность, а также привлечет внимание к уникальному наследию региона, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Основанное в начале XVII века, село имеет богатое прошлое. В 1763 году здесь проложили Московско-Сибирский тракт — важнейшую транспортную артерию, связывавшую европейскую часть России с Сибирью и Китаем, — отметил глава региона. -. Официальный статус села Ингалы приобрели в 1910 году, а в 1950-х стали центром крупного колхоза, объединившего шесть окрестных деревень».
До революции Ингалы славились зажиточными купцами и предпринимателями. Среди сохранившихся достопримечательностей — торговая лавка купца Кожевникова и магазин Чередова. Оба здания, возведённые на рубеже XIX-XX веков, признаны объектами культурного наследия. Кожевниковы владели сыроварней, а Чередовы — маслодельным производством, что подчёркивает экономическую значимость села в дореволюционный период.