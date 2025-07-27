Виталий Хоценко: Ингалы в Большереченском районе удостоены статуса исторического поселения

«Основанное в начале XVII века, село имеет богатое прошлое. В 1763 году здесь проложили Московско-Сибирский тракт — важнейшую транспортную артерию, связывавшую европейскую часть России с Сибирью и Китаем, — отметил глава региона. -. Официальный статус села Ингалы приобрели в 1910 году, а в 1950-х стали центром крупного колхоза, объединившего шесть окрестных деревень».