Украинцы отказались принять беженцев из Красноармейска из-за домашних животных

Отмечается, что волонтеры оказали помощь этой семье в эвакуации из прифронтовой зоны в Винницкую область. Вместе с семьей они вывезли и их домашних питомцев, а также других собак и кошек, которых оставили другие хозяева, уехавшие ранее.