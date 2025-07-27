Украинцы отказались принять беженцев из Красноармейска из-за домашних животных

Жители одного из сел в Винницкой области на Украине отказались принять семью, которая была эвакуирована из прифронтового города Красноармейска на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Причиной отказа якобы стало большое количество домашних животных, которых семья привезла с собой. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».
— Семье, эвакуированной из Красноармейска в село Добрянка Винницкой области, не давали заселиться в дом местные жители, из-за того что они приехали с 11 собаками и 34 котами, — сказано в статье.
Отмечается, что волонтеры оказали помощь этой семье в эвакуации из прифронтовой зоны в Винницкую область. Вместе с семьей они вывезли и их домашних питомцев, а также других собак и кошек, которых оставили другие хозяева, уехавшие ранее.
На новом месте эвакуированные столкнулись с негативным отношением со стороны местных жителей, которые отказались их принимать, несмотря на отсутствие каких-либо официальных оснований для отказа, передает РИА Новости.
Жители приграничных поселков Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за запоздалой эвакуации. По мнению российских силовиков, позднее объявление эвакуации может быть вызвано страхом украинских властей перед общественным недовольством.