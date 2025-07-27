Анохин: в Смоленской области обезвредили шесть беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России ночью 27 июля сбили и подавили в небе над Смоленской областью шесть дронов ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин.
Губернатор отметил, что для обезвреживания вражеских аппаратов были применены система противовоздушной обороны (ПВО) и устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее он проинформировал о двух вражеских БПЛА, сбитых в регионе ночью при отражении воздушной атаки.
«На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников», — написал Анохин в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Также не зафиксировано повреждений инфраструктуры.
Напомним, ночью 27 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что в небе над Воронежем российские военные сбили один дрон ВСУ. Он также заявил о необходимости оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами в период режима опасности.