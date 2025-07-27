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Анохин: в Смоленской области обезвредили шесть беспилотников ВСУ

Для борьбы с украинскими дронами в Смоленской области применялись средства РЭБ и система ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России ночью 27 июля сбили и подавили в небе над Смоленской областью шесть дронов ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин.

Губернатор отметил, что для обезвреживания вражеских аппаратов были применены система противовоздушной обороны (ПВО) и устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее он проинформировал о двух вражеских БПЛА, сбитых в регионе ночью при отражении воздушной атаки.

«На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников», — написал Анохин в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. Также не зафиксировано повреждений инфраструктуры.

Напомним, ночью 27 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что в небе над Воронежем российские военные сбили один дрон ВСУ. Он также заявил о необходимости оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами в период режима опасности.

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